Адвокат: Кассационный суд отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой

По его словам, мотивированного решения пока нет, однако речь, судя по всему, идёт «о скрепах», «которые не должны отрицать право».

«В заседании прозвучало, что порнографичность инкриминированных Цветковой изображений следует из самого названия блога, который назывался «Монологи вагины», — сообщил адвокат.

Пиховкин добавил, что дело направлено на новое рассмотрение суда в Комсомольске-на-Амуре.

Цветкову обвиняли в распространении порнографии в интернете из-за рисунков женского тела. В 2022 году ей полностью оправдали, после чего она уехала из России.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил главу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Фёдорова объясниться в связи с «очень странным» постом о секс-меньшинствах, сообщает RT.

