Дума отменила возрастную маркировку для книг и произведений искусства, кроме «18+»
Государственная дума приняла закон об упрощении маркировки по возрасту для произведений искусства и литературы. Документ был проголосован сразу во втором и третьем чтениях. Первое чтение он прошёл в конце 2019 года.
Закон оставляет обязательной только маркировку «18+». Маркировка от «0+» до «16+» отменяется. Вместо этого правообладатели и организаторы мероприятий могут по своей инициативе обозначать рекомендуемую категорию по возрасту любым возможным способом.
Кроме того, вместо обозначения возрастных планок можно будет применять общие формулировки, например, «для семейного чтения», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей».
Книги, которые входят в программы общего образования, не могут попасть под запрет распространения среди несовершеннолетних. Ограничения сохраняются только для литературы категории «18+».
Ранее Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в книгах, рекламе, кино и СМИ. Как отметила в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Татьяна Буцкая, триггером для разработки закона стала книга «Лето в пионерском галстуке».
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