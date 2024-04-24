Песков: Шойгу заранее знал о задержании замминистра обороны Иванова

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожили в Воронежской области СМИ: Замглавы Минобороны России Тимур Иванов давно находился в оперативной разработке Джо Байден рассчитывает возобновить поставки оружия Украине на текущей неделе В РПЦ уверены в необходимости законодательно установить ответственность за ложные доносы на семью На японской аварийной АЭС «Фукусима-1» остановили сброс низкорадиоактивной воды в океан