Песков: Шойгу заранее знал о задержании замминистра обороны Иванова

Президенту Владимиру Путину доложили о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова, о происходящем знал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Замминистра обороны Иванова заподозрили в получении взятки не менее миллиона рублей

«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны», — указал представитель Кремля.

Как отметил Песков, Шойгу был «заранее поставлен в известность».

Накануне Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Замминистра обороны занимал свой пост с 2016 года и курировал вопросы жилищного обеспечения войск, строительства и капремонта объектов, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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