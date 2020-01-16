Адвокат историка Соколова пожаловался на тяжелый контакт со следствием

«Мы ожидаем в ближайшее время завершения экспертизы. Никаких чудес мы не ждем. Вчера я добился допуска к своему подзащитному. Мы подготовили и подали более 7 ходатайств. Часть рукописи, которую он пишет, будет в ближайшее время опубликована. Ранее было подано ходатайство о нотариальной доверенности, чтобы передать средства потерпевшей стороне. Олег Соколов получил отказ, на что мы подали жалобу. Пока следствие не идет нам навстречу практически ни в чем. Мы также подавали ходатайство, чтобы моего подзащитного перевели в СИЗО в Санкт-Петербург, чтобы он смог увидеться со своими родителями, но этого не происходит. Данное дело стоит на контроле у высшего руководства следственного комитета. Этим обусловлена жесткая позиция следствия», - добавил он.

7 ноября Олег Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил из обреза свою сожительницу, аспирантку Анастасию Ещенко, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 числа мужчину вытащили из реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но упал в воду. Следствие попросило оставить историка Соколова под арестом до апреля.

