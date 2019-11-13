Юристы и болельщики поспорили о новых штрафах за хулиганство

Российское правительство собирается разработать новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, что повлечет за собой увеличение штрафов за хулиганство в 5 раз. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.

Вице-президент Федерального союза адвокатов, экс-судья и бывший член Совета Федерации Евгений Тарло в эфире НСН поддержал готовящиеся поправки в Кодекс об административных правонарушениях. По его мнению, существующие штрафы стали практически символическими.

«Нам нужно убрать с улиц тех людей, которые ведут себя вызывающе, ведь есть те вещи, которые можно делать только в интимной, клубной обстановке или в отдельной группе людей. Нынешние штрафы стали уже символичными и не несут нужных неблагоприятных последствий для нарушителей общественного порядка. Поэтому усиление ответственности в виде штрафов, я считаю, целесообразным», - сказал Тарло.

При этом он отметил, что инкриминировать нарушения в этом направлении довольно сложно.

«Хулиганство это одна из статей, которые относят к «каучуковым», когда невозможно совершенно точно определить объективную сторону преступления – что именно сделал человек. Хулиганство определяют достаточно косвенно – явное неуважение общества, пренебрежение его нормами, нормами морали и поведения. Например, обнажение в общественном месте, приставание к гражданам, нецензурные выражения – все это относят к хулиганству. У нас и со сцены иногда звучит мат. Поэтому, в принципе квалификация, с одной стороны, кажется, достаточно усложнена, но, тем не менее, все достаточно просто», - уточнил адвокат.