Юристы и болельщики поспорили о новых штрафах за хулиганство
Вице-президент Федерального союза адвокатов и известный российский спортивный фанат в эфире НСН разошлись во мнениях по повышению штрафов за хулиганство в 5 раз.
Российское правительство собирается разработать новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, что повлечет за собой увеличение штрафов за хулиганство в 5 раз. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.
Вице-президент Федерального союза адвокатов, экс-судья и бывший член Совета Федерации Евгений Тарло в эфире НСН поддержал готовящиеся поправки в Кодекс об административных правонарушениях. По его мнению, существующие штрафы стали практически символическими.
«Нам нужно убрать с улиц тех людей, которые ведут себя вызывающе, ведь есть те вещи, которые можно делать только в интимной, клубной обстановке или в отдельной группе людей. Нынешние штрафы стали уже символичными и не несут нужных неблагоприятных последствий для нарушителей общественного порядка. Поэтому усиление ответственности в виде штрафов, я считаю, целесообразным», - сказал Тарло.
При этом он отметил, что инкриминировать нарушения в этом направлении довольно сложно.
«Хулиганство это одна из статей, которые относят к «каучуковым», когда невозможно совершенно точно определить объективную сторону преступления – что именно сделал человек. Хулиганство определяют достаточно косвенно – явное неуважение общества, пренебрежение его нормами, нормами морали и поведения. Например, обнажение в общественном месте, приставание к гражданам, нецензурные выражения – все это относят к хулиганству. У нас и со сцены иногда звучит мат. Поэтому, в принципе квалификация, с одной стороны, кажется, достаточно усложнена, но, тем не менее, все достаточно просто», - уточнил адвокат.
В новую редакцию кодекса также планируется добавить статью о воспрепятствовании адвокатской деятельности и уточнить понятие общественного места. Таким образом, ожидается, что количество глав вырастет с 16 до 35 из-за переформатирования составов.
В свою очередь, лидер объединения фанатов «Спартака» Василий Степанов, более известный под псевдонимом Вася Киллер, в беседе с НСН высказался категорически против инициативы правительства. Он считает, что прежде всего, власти пытаются таким образом воздействовать на наиболее активных болельщиков, которых нередко называют «хулиганами».
«У нас система продолжает бороться с «самыми главными преступниками» по ее мнению – это футбольные фанаты. Они [власти] продолжают планомерную работу по закручиванию гаек, которую начали в преддверии Чемпионата мира по футболу. Словно у нас других преступников нет в стране. Любой простой парень, который окажется в спорной ситуации, я не берусь говорить - прав он будет или не прав, автоматически попадёт под тысячные штрафы, для него это, конечно, будет проблемой. Я как футбольный и хоккейный болельщик против такого необоснованного повышения штрафов за какие-то такие спорные проступки, как хулиганство», - сказал он.
Ожидается, что отправление естественных потребностей в общественных местах будет наказываться штрафом в размере 3-5 тыс. рублей. За нарушение права на пользование государственным языком России или республик будут взыскивать штраф от 2 до 5 тыс. рублей.
Ранее НСН сообщала, что российскому актеру Максиму Аверину грозит штраф или арест на 15 суток за устроенный дебош на борту самолета с рейсом Барнаул-Москва. Артист нецензурно общался с экипажем, в том числе используя оскорбления.
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