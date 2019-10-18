Летевший из Москвы в Пхукет самолет экстренно сел в Ташкенте из-за дебошира

Как сообщали агентству, экипаж принял решение о вынужденной посадке в связи с агрессивным поведением одного пассажира. Отмечается, что он создавал угрозу безопасности полета.

Нарушитель был снят с рейса, после чего самолет Nordwind airlines продолжил полет. Лайнер вылетел из Ташкента в пункт назначения около 00.00 (мск).

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий экипажу самолета применять средства сдерживания против авиадебоширов. В частности, заковывать дебоширов в пластиковые наручники.

