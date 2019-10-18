Летевший из Москвы в Пхукет самолет экстренно сел в Ташкенте из-за дебошира
Очередной дебошир стал причиной экстренной посадки самолета, летевшего из Москвы в Пхукет, в аэропорту Ташкента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ташкентского аэропорта.
Как сообщали агентству, экипаж принял решение о вынужденной посадке в связи с агрессивным поведением одного пассажира. Отмечается, что он создавал угрозу безопасности полета.
Нарушитель был снят с рейса, после чего самолет Nordwind airlines продолжил полет. Лайнер вылетел из Ташкента в пункт назначения около 00.00 (мск).
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий экипажу самолета применять средства сдерживания против авиадебоширов. В частности, заковывать дебоширов в пластиковые наручники.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Более 30 человек стали жертвами курения электронных сигарет в США
- В WSJ назвали причины увеличения влияния России в Сирии
- Россию могут пригласить на саммит G7 как отдельного участника
- Замглавы Генштаба ВС РФ подозревают в крупном мошенничестве
- Турция и США договорились о прекращении огня в Сирии