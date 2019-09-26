Максим Аверин задержан за хулиганство на борту самолета
26 сентября 201923:19
Российскому актеру Максиму Аверину грозит штраф или арест на 15 суток за устроенный дебош на борту «Аэрофлота». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
По данным агентства, на борту самолета с рейсом Барнаул-Москва артист нецензурно общался с экипажем, в том числе используя оскорбления.
Не сообщается, что стало причиной такого поведения Аверина. В настоящее время он задержан полицией, решается вопрос о виде наказания.
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