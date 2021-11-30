Адвокат Градского рассказал о разделе его наследства
Адвокат Александра Градского Сергей Жорин сообщил, как может быть разделено наследство музыканта, сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, композитор за несколько недель до своей смерти женился на гражданской супруге Марине Коташенко, вместе с которой прожил 17 лет. Как заявил юрист, умерший с большой долей вероятности успел составить завещание. Жорин считает, что в нем упомянуты Коташенко и их общие дети — 7-летний Иван и 3-летний Александр.
При этом дети Коташенко будут претендовать на наследство Градского даже в том случае, если он не оставил завещание.
Долю в наследстве также получат двое старших детей от брака с третьей супругой Ольгой Фартышевой.
Градский умер 28 ноября от инсульта. Перед этим, в сентябре артист перенёс коронавирус. Композитору было 72 года.
Народный артист России, композитор будет похоронен на Ваганьковском кладбище.
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