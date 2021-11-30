Адвокат Градского рассказал о разделе его наследства

Адвокат Александра Градского Сергей Жорин сообщил, как может быть разделено наследство музыканта, сообщает «Московский комсомолец».

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По данным издания, композитор за несколько недель до своей смерти женился на гражданской супруге Марине Коташенко, вместе с которой прожил 17 лет. Как заявил юрист, умерший с большой долей вероятности успел составить завещание. Жорин считает, что в нем упомянуты Коташенко и их общие дети — 7-летний Иван и 3-летний Александр.

При этом дети Коташенко будут претендовать на наследство Градского даже в том случае, если он не оставил завещание.

Долю в наследстве также получат двое старших детей от брака с третьей супругой Ольгой Фартышевой.

Градский умер 28 ноября от инсульта. Перед этим, в сентябре артист перенёс коронавирус. Композитору было 72 года.

Народный артист России, композитор будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

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ФОТО: gradskyhall.ru
ТЕГИ:МузыкантыНародный Артист
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