Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище
29 ноября 202122:59
Народный артист России, композитор Александр Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище. Сообщение об этом опубликовано на сайте театра «Градский холл».
Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13:30», - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед захоронением в театре с 10 до 12 дня состоится гражданская панихида.
Градский умер 28 ноября от инсульта. Перед этим, в сентябре артист перенёс коронавирус. Композитору было 72 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru