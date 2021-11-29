Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище

Народный артист России, композитор Александр Градский будет похоронен на Ваганьковском кладбище. Сообщение об этом опубликовано на сайте театра «Градский холл».

Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13:30», - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед захоронением в театре с 10 до 12 дня состоится гражданская панихида.

Градский умер 28 ноября от инсульта. Перед этим, в сентябре артист перенёс коронавирус. Композитору было 72 года.

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ФОТО: gradskyhall.ru
ТЕГИ:Музыканты
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