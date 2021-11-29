Марголис: Градский не изменял себе, включая даже прическу
Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Ушел из жизни Александр Градский
Российский певец и композитор Александр Градский умер 28 ноября. За два дня до этого он попал в больницу с подозрением на инсульт. В клинике музыканта поместили в реанимацию, где он оставался в тяжелом состоянии. Спустя два дня, в 02.10 воскресенья, сердце Александра Борисовича остановилось. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.
Михаил Марголис: «Безусловно, одним из самых печальных и одновременно самым обсуждаемым событием стала смерть Александра Градского, одного из корифеев современной отечественной музыки и рок-сцены в том числе. Это был человек в каких-то моментах прямолинейный, в каких-то очень резкий, категоричный, но при этом он - отдельно стоящая фигура на нашей сцене. И фигура, которая себе не изменяла на протяжении всей творческой карьеры, включая даже прическу», -отметил писатель.
Черновики, письма и сценические костюмы Виктора Цоя представят на выставке к его 60-летию
Первая байопик-выставка, приуроченная к 60-летию Виктора Цоя, откроется в центральном Манеже 15 января 2022 года.
Михаил Марголис: «Про Цоя часто говоришь, много о нем новостей, инфоповодов. На мой взгляд, тема как-то слишком перегрета в последнее время. Но тем не менее, если интерес к Цою действительно таких масштабов достигает, то пускай будет и выставка. Пускай будут фильмы, выставки, книги, трибьюты, концерты, хотя мне, кажется, что всего этого становиться слишком много», - поделился мнением музыкальный критик.
Спейси заплатит 31 миллион долларов авторам «Карточного домика» за секс-скандал
Суд обязал голливудского актера Кевина Спейси заплатить 31 миллион долларов авторам сериала «Карточный домик», в котором играл главную роль, за скандал с домогательствами, ставший причиной его увольнения из проекта. Отмечается, что такое решение судья принял еще в 2020 году, однако огласке оно было предано только сейчас. Спейси признали виновным в нарушении контракта, заключенного со студией Netflix, создавшей «Карточный домик».
Михаил Марголис: «Вообще, вся эта ситуация с абьюзами и обвинениями в домогательствах полувековой давности с самого начало у меня вызывало скептическое отношение. Сейчас на фоне более актуальных тем, подобные скандалы уходят в тень. Раньше как из пулемета строчили, одна звезда за другой сыпалась на одних и тех же обвинениях. Но со Спейси другая история: все как-то подзабыли, что за те самые обвинения пятилетней давности актера уже оправдали. Свидетель куда-то подевался и стал путаться в показаниях, и актер полностью был реабилитирован. Но как часто бывает в таких ситуациях - осадочек остался. Ситуация с Netflix тоже интересная, ведь именно они тогда вывели из проекта Спейси, но тем не менее, кинозвезда будет вынуждена заплатить 31 миллион долларов, а может и еще поборется, и это ему тоже удастся проскочить», - предположил собеседник НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 860 / сут.
Умерли
274 тыс.+1 209 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+27 700 / сут.
- Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив из-за непогоды
- Гинцбург: Модификация вакцины под «омикрон» займет не более 10 дней
- «Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
- Медведев: Нельзя допустить в РФ возникновения этнических анклавов
- «Спартак» ушел от поражения в матче РПЛ в добавленное время
- США не планируют новых ограничений из-за «омикрона»
- Россия не собирается возвращать представительство при НАТО в Брюсселе
- Градский перед смертью успел жениться на Марине Коташенко
- Политик из Новой Зеландии со схватками доехала до роддома на велосипеде
- Стал известен шорт-лист просветительской премии «Знание»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru