Марголис: Градский не изменял себе, включая даже прическу

Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Ушел из жизни Александр Градский

Российский певец и композитор Александр Градский умер 28 ноября. За два дня до этого он попал в больницу с подозрением на инсульт. В клинике музыканта поместили в реанимацию, где он оставался в тяжелом состоянии. Спустя два дня, в 02.10 воскресенья, сердце Александра Борисовича остановилось. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Михаил Марголис: «Безусловно, одним из самых печальных и одновременно самым обсуждаемым событием стала смерть Александра Градского, одного из корифеев современной отечественной музыки и рок-сцены в том числе. Это был человек в каких-то моментах прямолинейный, в каких-то очень резкий, категоричный, но при этом он - отдельно стоящая фигура на нашей сцене. И фигура, которая себе не изменяла на протяжении всей творческой карьеры, включая даже прическу», -отметил писатель. 

2

Черновики, письма и сценические костюмы Виктора Цоя представят на выставке к его 60-летию

 Первая байопик-выставка, приуроченная к 60-летию Виктора Цоя, откроется в центральном Манеже 15 января 2022 года.

Михаил Марголис: «Про Цоя часто говоришь, много о нем новостей, инфоповодов. На мой взгляд, тема как-то слишком перегрета в последнее время. Но тем не менее, если интерес к Цою действительно таких масштабов достигает, то пускай будет и выставка. Пускай будут фильмы, выставки, книги, трибьюты, концерты, хотя мне, кажется, что всего этого становиться слишком много», - поделился мнением музыкальный критик.

3

Спейси заплатит 31 миллион долларов авторам «Карточного домика» за секс-скандал

Суд обязал голливудского актера Кевина Спейси заплатить 31 миллион долларов авторам сериала «Карточный домик», в котором играл главную роль, за скандал с домогательствами, ставший причиной его увольнения из проекта. Отмечается, что такое решение судья принял еще в 2020 году, однако огласке оно было предано только сейчас. Спейси признали виновным в нарушении контракта, заключенного со студией Netflix, создавшей «Карточный домик».

Михаил Марголис: «Вообще, вся эта ситуация с абьюзами и обвинениями в домогательствах полувековой давности с самого начало у меня вызывало скептическое отношение. Сейчас на фоне более актуальных тем, подобные скандалы уходят в тень. Раньше как из пулемета строчили, одна звезда за другой сыпалась на одних и тех же обвинениях. Но со Спейси другая история: все как-то подзабыли, что за те самые обвинения пятилетней давности актера уже оправдали. Свидетель куда-то подевался и стал путаться в показаниях, и актер полностью был реабилитирован. Но как часто бывает в таких ситуациях - осадочек остался. Ситуация с Netflix тоже интересная, ведь именно они тогда вывели из проекта Спейси, но тем не менее, кинозвезда будет вынуждена заплатить 31 миллион долларов, а может и еще поборется, и это ему тоже удастся проскочить», - предположил собеседник НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Пресс-служба Михаила Марголиса
ТЕГИ:Авторские НовостиРок-музыкаМузыкантыВиктор Цой
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