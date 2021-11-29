Марголис: Градский не изменял себе, включая даже прическу

Михаил Марголис: «Вообще, вся эта ситуация с абьюзами и обвинениями в домогательствах полувековой давности с самого начало у меня вызывало скептическое отношение. Сейчас на фоне более актуальных тем, подобные скандалы уходят в тень. Раньше как из пулемета строчили, одна звезда за другой сыпалась на одних и тех же обвинениях. Но со Спейси другая история: все как-то подзабыли, что за те самые обвинения пятилетней давности актера уже оправдали. Свидетель куда-то подевался и стал путаться в показаниях, и актер полностью был реабилитирован. Но как часто бывает в таких ситуациях - осадочек остался. Ситуация с Netflix тоже интересная, ведь именно они тогда вывели из проекта Спейси, но тем не менее, кинозвезда будет вынуждена заплатить 31 миллион долларов, а может и еще поборется, и это ему тоже удастся проскочить», - предположил собеседник НСН.

