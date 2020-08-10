«Такие цифры невозможно нарисовать». Астахов об итогах выборов в Белоруссии

Павел Астахов: «В безумном мире все безумно. Вообще интересно, кому такую маску продадут. Думаю, что желающих носить такое изделие будет немного, да и глупо это – золотом и бриллиантами бороться с вирусом. А вот, сколько на эту сумму можно было закупить одноразовых масок, или даже вакцин от коронавируса – гораздо важнее. Друзья, пока лакшери маска создается, не забывайте соблюдать дистанцию, мыть руки, надевать маски в публичных местах», – прокомментировал в интервью НСН Павел Астахов.

