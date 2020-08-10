«Такие цифры невозможно нарисовать». Астахов об итогах выборов в Белоруссии
Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Лукашенко победил на выборах в Белоруссии
В Белоруссии завершились президентские выборы. Александр Лукашенко одержал победу, он набрал более 80 процентов голосов.
Павел Астахов: «Аналитики, политтехнологи бросились обсуждать, как так могло получиться. Но за всеми обсуждениями очень часто забывают спросить мнение народа, а избиратели свое слово уже сказали. И таки цифры, как более 80 процентов, невозможно нарисовать», – заверил слушателей НСН Павел Астахов.
Путин поручил профинансировать вакцинацию населения от гриппа
Президент России Владимир Путин поручил профинансировать вакцинирование от гриппа в предстоящий осенне-зимний сезон до 60-ти процентов населения страны.
Павел Астахов: «Вакцинирование – тема очень острая, актуальная и в последнее время часто спорная. Сторонники ужесточения обязательной прививочной кампании не учитывают все более нарастающее недовольство по этому поводу. Оно связано с некачественными препаратами, грубым отношением врачей и медперсонала, завышением цен на платные вакцины. Все эти факторы самым негативным образом влияют на настроение общества, а государство должно вести разъяснительную работу», – отметил адвокат в эфире НСН.
В проекте об удаленной работе хотят прописать северные надбавки
Рабочая группа Госдумы, которая готовит ко второму чтению законопроект о регулировании дистанционной работы, хочет включить в него положения о северных надбавках и доплатах за «вредность».
Павел Астахов: «Достаточно несложно было перевести работников многих специальностей на работу в режиме онлайн. Но очень непросто теперь все эти особенности условий труда описать в законах и нормативно-правовых актах. Тем более, что-то мне подсказывает, что мы ушли в онлайн надолго», – сказал он НСН.
В Израиле создают самую дорогую в мире медицинскую маску
Израильские ювелиры работают над созданием самой дорогой в мире медицинской маски из белого золота с бриллиантами, стоимость которой должна составить порядка 1,5 миллиона долларов.
Павел Астахов: «В безумном мире все безумно. Вообще интересно, кому такую маску продадут. Думаю, что желающих носить такое изделие будет немного, да и глупо это – золотом и бриллиантами бороться с вирусом. А вот, сколько на эту сумму можно было закупить одноразовых масок, или даже вакцин от коронавируса – гораздо важнее. Друзья, пока лакшери маска создается, не забывайте соблюдать дистанцию, мыть руки, надевать маски в публичных местах», – прокомментировал в интервью НСН Павел Астахов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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