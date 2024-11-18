Адвокат: Фигурант дела о гибели людей в коллекторе возместил ущерб потерпевшим
Фигурант дела о гибели людей в коллекторе в Москве Александр Ким, возглавляющий компанию «Спутник», помирился с некоторыми потерпевшими. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат.
По словам юриста, Ким примирился «с Логашиным, Агеевой, Макушкиным, Фадеевым».
Также адвокат указал, что предприниматель возместил им моральный и материальный вред, однако уточнять сумму выплаченных средств отказался.
Трагедия произошла в августе 2023 года. Группа из восьми человек, в том числе гида, спустилась в серию подземных коллекторов реки Неглинка, однако из-за сильного ливня, их затопило. Все участники группы погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru