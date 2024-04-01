Мальчик утонул в коллекторе в Псковской области
1 апреля 202400:34
5-летний мальчик утонул в коллекторном колодце в Псковской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС РФ.
Это случилось в деревне Лющик. Оставшийся без присмотра родителей ребенок ушел с детской площадки и провалился в колодец. Тело ребенка обнаружил и извлек его отец. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее двое рабочих упали в подмосковный колодец и погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певец Игорь Николаев узнал о теракте в «Крокусе» в Петербурге
- Вдова умершего в Бангкоке: «Аэрофлот» связался, когда муж был при смерти
- Мальчик утонул в коллекторе в Псковской области
- На Украине расследуют дело из-за избиения уклонистов на границе
- СМИ: террориста из «Крокуса» Фаридуни* тренировали боевики ИГ
- Лауреат «Оскара» Тим Макговерн умер в 68 лет
- NYT: офицеры ВСУ пожаловались на возраст и отсутствие мотивации у солдат
- Мать погибшего в «Крокусе» музыканта рассказала о странностях того дня
- Нетаньяху сообщил об утверждении плана наступления в Рафахе
- При обстреле курского поселка Теткино пострадала женщина
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru