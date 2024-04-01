Мальчик утонул в коллекторе в Псковской области

5-летний мальчик утонул в коллекторном колодце в Псковской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС РФ.

Пропавшую под Красноярском школьницу убили и сбросили в колодец

Это случилось в деревне Лющик. Оставшийся без присмотра родителей ребенок ушел с детской площадки и провалился в колодец. Тело ребенка обнаружил и извлек его отец. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее двое рабочих упали в подмосковный колодец и погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дети

Горячие новости

Все новости

партнеры