Мальчик утонул в коллекторе в Псковской области

Мирная жительница погибла в Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ Генпрокурор РФ Краснов напомнил украинским политикам о принципе неотвратимости наказания Дефицит препаратов для пациентов с ВИЧ в РФ связан с проблемами в закупках лекарств РФ стала пятой по темпам роста экономики среди стран G20 С туристов в Санкт-Петербурге начнут взимать курортный сбор