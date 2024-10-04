Адвокат экс-супруга Алсу опроверг слухи о новом романе своего доверителя

Адвокат экс-супруга певицы Алсу Абрамовой (известна как Алсу), предпринимателя Яна Абрамова Александр Добровинский опроверг слухи о романе его доверителя с 20-летней девушкой. Соответствующее заявление юрист сделал в своем Telegram-канале.

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Добровинский отметил, что единственная молодая девушка, с которой много времени проводит Абрамов, — это их общая с Алсу 18-летняя дочь Сафина. «И еще один важный нюанс: в отличие от Алсу, которая говорит, что ее сердце свободно, сердце Яна Абрамова занято его детьми», — подчеркнул юрист.

Впрочем, заявил адвокат, нет ничего постыдного в возможном начале серьезных отношений у Абрамова, поскольку он состоит в разводе с известной певицей уже два месяца.

Ранее Добровинский заявил, что защитой Абрамова займутся лондонские юристы.


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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