Адвокат экс-супруга Алсу опроверг слухи о новом романе своего доверителя

Добровинский отметил, что единственная молодая девушка, с которой много времени проводит Абрамов, — это их общая с Алсу 18-летняя дочь Сафина. «И еще один важный нюанс: в отличие от Алсу, которая говорит, что ее сердце свободно, сердце Яна Абрамова занято его детьми», — подчеркнул юрист.

Впрочем, заявил адвокат, нет ничего постыдного в возможном начале серьезных отношений у Абрамова, поскольку он состоит в разводе с известной певицей уже два месяца.

Ранее Добровинский заявил, что защитой Абрамова займутся лондонские юристы.



