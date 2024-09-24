Адвокат Добровинский нашел для экс-супруга Алсу Абрамова британских адвокатов
Бывшего мужа певицы Алсу Абрамовой (более известная как Алсу) предпринимателя Яна Абрамова защитят лондонские адвокаты, заявил адвокат бизнесмена Александр Добровинский.
По его словам, Абрамов сам попросил найти ему адвокатов в Лондоне.
«Мы уже начали обсуждать с коллегами предстоящие возможные защитные действия от нападок бывшей супруги Яна — Алсу Абрамовой», - сказал юрист в беседе с «Газетой.Ru».
Добровинский отметил, что в нынешней политической ситуации не так много адвокатов, желающих и имеющих возможность представлять интересы россиянина против гражданки Великобритании.
Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары 27 августа.
Накануне Добровинский заявил НСН о том, что Алсу вправе занимать свою позицию в бракоразводном процессе с бизнесменом Яном Абрамовым, однако не стоит мешать противоположной стороне высказывать свою точку зрения.
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