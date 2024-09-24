Адвокат Добровинский нашел для экс-супруга Алсу Абрамова британских адвокатов

По его словам, Абрамов сам попросил найти ему адвокатов в Лондоне.

«Мы уже начали обсуждать с коллегами предстоящие возможные защитные действия от нападок бывшей супруги Яна — Алсу Абрамовой», - сказал юрист в беседе с «Газетой.Ru».

Добровинский отметил, что в нынешней политической ситуации не так много адвокатов, желающих и имеющих возможность представлять интересы россиянина против гражданки Великобритании.

Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары 27 августа.

Накануне Добровинский заявил НСН о том, что Алсу вправе занимать свою позицию в бракоразводном процессе с бизнесменом Яном Абрамовым, однако не стоит мешать противоположной стороне высказывать свою точку зрения.

