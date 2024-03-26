Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова, сообщает пресс-служба суда.
Уточняется, что Касимов является гражданином России, уроженцем Киргизии. Он проживал под Красногорском в деревне Путилково.
Как сообщает РИА Новости, в ходе заседания Касимов утверждал, что просто сдал преступникам квартиру через «Авито», но не знал о возможном теракте.
Басманный суд Москвы в ночь с 24 на 25 марта арестовал исполнителей теракта Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, напоминает «Радиоточка НСН».
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