Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Уточняется, что Касимов является гражданином России, уроженцем Киргизии. Он проживал под Красногорском в деревне Путилково.

Как сообщает РИА Новости, в ходе заседания Касимов утверждал, что просто сдал преступникам квартиру через «Авито», но не знал о возможном теракте.

Басманный суд Москвы в ночь с 24 на 25 марта арестовал исполнителей теракта Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, напоминает «Радиоточка НСН».

