Адвокат Чубайса не подтвердила, что он сменил имя

«Мне о смене имени ничего не известно», - сказала она, комментируя сообщения о смени имени своего клиента на Моше Израилевича.

О смене имени бывшего председателя «Роснано» говорил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ему показали «какую-то фотографию из интернета», где Чубайс фигурирует как Моша Израилевич.

Хамовнический суд Москвы рассматривает дело о краже имущества на 70 миллионов рублей, где экс-глава «Роснано» проходит потерпевшим. По делу проходят четверо фигурантов.

«Роснано» накануне объявила о признаках банкротства. Госкорпорация признала, что не может покрыть долговые обязательства за счет собственных средств, отмечает «Радиоточка НСН».

