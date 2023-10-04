Адвокат Чубайса не подтвердила, что он сменил имя
Представитель бывшего главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса Ольга Козырева не подтвердила, что он сменил имя, пишет РИА Новости.
«Мне о смене имени ничего не известно», - сказала она, комментируя сообщения о смени имени своего клиента на Моше Израилевича.
О смене имени бывшего председателя «Роснано» говорил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ему показали «какую-то фотографию из интернета», где Чубайс фигурирует как Моша Израилевич.
Хамовнический суд Москвы рассматривает дело о краже имущества на 70 миллионов рублей, где экс-глава «Роснано» проходит потерпевшим. По делу проходят четверо фигурантов.
«Роснано» накануне объявила о признаках банкротства. Госкорпорация признала, что не может покрыть долговые обязательства за счет собственных средств, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru