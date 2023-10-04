Адвокат Чубайса не подтвердила, что он сменил имя

Представитель бывшего главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса Ольга Козырева не подтвердила, что он сменил имя, пишет РИА Новости.

Чубайс не стал комментировать слова Путина об итогах его работы в Роснано

«Мне о смене имени ничего не известно», - сказала она, комментируя сообщения о смени имени своего клиента на Моше Израилевича.

О смене имени бывшего председателя «Роснано» говорил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ему показали «какую-то фотографию из интернета», где Чубайс фигурирует как Моша Израилевич.

Хамовнический суд Москвы рассматривает дело о краже имущества на 70 миллионов рублей, где экс-глава «Роснано» проходит потерпевшим. По делу проходят четверо фигурантов.

«Роснано» накануне объявила о признаках банкротства. Госкорпорация признала, что не может покрыть долговые обязательства за счет собственных средств, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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