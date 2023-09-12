Чубайс не стал комментировать слова Путина об итогах его работы в Роснано
Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс не стал комментировать высказывания российского лидера Владимира Путина о том, что его деятельность во главе госкорпорации с финансовой точки зрения «явно не удалась».
«Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», - приводит ТАСС слова Чубайса.
Ранее, 12 сентября, Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что в структуре нанотехнологий, которую возглавлял Чубайс, «большая, огромная финансовая дыра, большие цифры». При этом президент РФ отметил, что там, «нет каких-то уголовных дел, преследования».
Политолог Сергей Марков в интервью НСН предположил, что обида Владимира Путина на Анатолия Чубайса не является «сверхбольшой», при этом его забавляют «злоключения убежанта», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru