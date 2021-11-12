Адвокат: блогера Хованского проверят на вменяемость

Адвокат Александр Передрук, представляющий интересы обвиняемого в оправдании терроризма блогера Юрия Хованского, заявил, что следствие назначило его клиенту психиатрическую экспертизу, сообщает РИА Новости.

Экспертиза признала казанского стрелка невменяемым

По его словам, «экспертиза для определения вменяемости» является стандартной практикой, хотя сам он «не видит в этом необходимости».

Ранее Хованский заявил, что в СИЗО стал чувствовать себя хуже и попросил перевести его под домашний арест, однако суд отказал ему в смягчении меры пресечения.

Блогера задержали в июне из-за исполнения им песни про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело. Позже Хованский извинился и заявил, что его песня про «Норд-Ост» «отвратительна и не имеет оправдания».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СледствиеПсихиатрияЭкспертизаБлогер
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