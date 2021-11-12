Адвокат: блогера Хованского проверят на вменяемость

По его словам, «экспертиза для определения вменяемости» является стандартной практикой, хотя сам он «не видит в этом необходимости».

Ранее Хованский заявил, что в СИЗО стал чувствовать себя хуже и попросил перевести его под домашний арест, однако суд отказал ему в смягчении меры пресечения.

Блогера задержали в июне из-за исполнения им песни про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело. Позже Хованский извинился и заявил, что его песня про «Норд-Ост» «отвратительна и не имеет оправдания».