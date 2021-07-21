Экспертиза признала казанского стрелка невменяемым
21 июля 202111:26
Экспертиза института имени Сербского признала невменяемым Ильназа Галявиева, который убил девять человек в казанской гимназии, сообщили в ОНК.
Это означает, что он избежит тюремного наказания и будет проходить принудительное лечение в клинике.
19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию №175 в Казань утром 11 мая 2021 года. В результате стрельбы погибли девять человек, еще более трех десятков граждан пострадали. Большинство из них — дети.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 704 / сут.
Умерли
151 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 584 / сут.
- Летняя Олимпиада 2032 года пройдёт в Австралии
- В Белоруссии предложили ограничить президентство двумя сроками
- В России за сутки выявили 23 704 новых случая COVID-19
- В Москве 12 судов получили сообщения о минировании
- Экспертиза признала казанского стрелка невменяемым
- В Крыму допустили закрытие туристического сезона из-за COVID-19
- Захарова раскритиковала главу МИД Украины за слова о Черном море
- «Дураком надо быть»: Азаров ответил мечтающим о распаде России украинцам
- Молдавские политики завязали драку в прямом эфире
- Совфед разработал законопроект об аресте до 15 суток за неуплату алиментов
21 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru