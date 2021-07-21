Экспертиза признала казанского стрелка невменяемым

Экспертиза института имени Сербского признала невменяемым Ильназа Галявиева, который убил девять человек в казанской гимназии, сообщили в ОНК.

Ильназа Галявиева поместили в одноместную камеру СИЗО

Это означает, что он избежит тюремного наказания и будет проходить принудительное лечение в клинике.

19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию №175 в Казань утром 11 мая 2021 года. В результате стрельбы погибли девять человек, еще более трех десятков граждан пострадали. Большинство из них — дети.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:ШколаСтрельбаКазань
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