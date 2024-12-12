Адвокат Алешкин раскритиковал идею продажи алкоголя по QR-коду

Он отметил, что бюджет только проиграет, и напомнил, что в СССР был сухой закон, однако в итоге всё провалилось, так как «в деревне всегда есть самогон».

Алешкин также указал, что выдача QR-кодов приведёт к тому, что медработники будут перегружены.

«И абсолютно не понятно, на каких правовых основаниях меня будут ограничивать? У нас пока есть свобода выбора или уже нет?» – заключил юрист.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил продавать алкоголь совершеннолетним россиянам только после прохождения беседы с наркологом и получения специальной справки (QR-код), сообщает RT.

