Адвокат Алешкин раскритиковал идею продажи алкоголя по QR-коду
Введение в России продажи спиртных напитков по QR-коду приведёт к тому, что алкоголь уйдет в теневой сектор. Как сообщает «ФедералПресс», об этом заявил адвокат Андрей Алешкин.
Он отметил, что бюджет только проиграет, и напомнил, что в СССР был сухой закон, однако в итоге всё провалилось, так как «в деревне всегда есть самогон».
Алешкин также указал, что выдача QR-кодов приведёт к тому, что медработники будут перегружены.
«И абсолютно не понятно, на каких правовых основаниях меня будут ограничивать? У нас пока есть свобода выбора или уже нет?» – заключил юрист.
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил продавать алкоголь совершеннолетним россиянам только после прохождения беседы с наркологом и получения специальной справки (QR-код), сообщает RT.
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