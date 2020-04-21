Администрация Петербурга: Губернатор Беглов не заражен коронавирусом

Как передает ТАСС, дважды в день губернатор проходит тестирование, и на сегодняшний день оно показывает отрицательный результат. Вопрос был вызван тем, что ранее председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец был госпитализирован с признаками ОРВИ, его перевели на удаленную работу.

Как передает агентство, все сотрудники комитета также были протестированы на коронавирусную инфекцию, дважды в день они проходят обследование. Контакты членов комитета переведены в удаленный формат, все сотрудники максимально дистанцируются.

