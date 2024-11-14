«Административка и профбеседа»: Бурматов о похищении кота из зоомагазина в Москве
Владимир Бурматов заявил НСН, что получил обращение от волонтеров по поводу похищения кота Лучика из столичного зоомагазина и готов подключиться к ситуации в случае необходимости.
Девушкам, которые похитили кота Лучика из столичного зоомагазина, грозит административка, благодаря большому количеству камер в Москве их быстро найдут, сказал НСН первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Две девочки украли кота Лучика из зоомагазина около метро «Речной вокзал» в Москве. Зоозащитники поделились записями с камер из зоомагазина, на которых видны Кота ранее бросили хозяева, в зоомагазине он жил временно, пока ему искали новую семью. Девочки похитили кота, пробравшись в магазин через кладовку. До этого их видели в другом магазине, где они якобы хотели украсть кроликов, но им помешали. Сейчас Лучика и его похитителей ищут сотни волонтеров, они обратились в полицию. Бурматов заявил, что получил обращение от волонтеров и готов подключиться к ситуации в случае необходимости.
«В данном случае зоомагазин выполнял благородную функцию, взяв кота на передержку. Я уверен, что животное найдут, потому что в Москве действительно невозможно что-то украсть, не попав на десяток видеокамер. Надо убедиться, что животное живо-здорово, при необходимости оказать ветеринарную помощь. Я узнал о ситуации из СМИ, однако обращение у меня уже тоже есть. Мы сейчас наблюдаем за ситуацией. Если оперативно найдут животное, то слава Богу, если будут затягивать с поисками, то мы включимся в ситуацию обязательно», - сказал собеседник НСН.
По его словам, похитившим кота девочкам грозит административное наказание.
«Это кража, процессуально тут никакого двойного толкования не может быть. Похищение есть похищение. Полиция будет в рамках своих процессуальных норм и правил расследовать это. Учитывая резонанс в СМИ, думаю, реакция правоохранителей будет достаточно оперативной. Из-за этого проступка девушкам может грозить реальная ответственность, вряд ли уголовная, но административная точно. Они сами себе создали проблемы. С девчонками надо будет провести профилактическую беседу, узнать их мотивы. Жизнь, понятно, им ломать не стоит, но на административку они 100% нарвались», - заключил Бурматов.
Ранее в СМИ появились новости о массовых отравлениях собак в Москве и Подмосковье. Так, в Солнечногорске погибла пятилетняя чихуахуа, а в Тимирязевском и Хорошевском районах Москвы были найдены неизвестные вещества, разбросанные в листве, напоминает «Радиоточка НСН».
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