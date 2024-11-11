«Психи и убийцы!»: Бурматов назвал действия догхантеров социально опасными
Сегодня догхантеров очень легко вычислить из-за множества камер в городах, однако полиция зачастую бездействует, поскольку считает их деяния незначительными преступлениями, сказал НСН Владимир Бурматов.
Закону все равно, домашнее животное убито догхантерами или бездомное, в любом случае их действия являются тяжким и социально опасным преступлением, за которое можно отправиться в колонию на срок до пяти лет. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Telegram-канал SHOT ранее сообщил о массовых отравлениях собак в Москве и Подмосковье. Так, в Солнечногорске погибла пятилетняя чихуахуа, а в Тимирязевском и Хорошевском районах Москвы были найдены неизвестные вещества, разбросанные в листве. Бурматов напомнил, что догхантерам грозит до пяти лет лишения свободы, а их деятельность не только преступна, но и социально опасна.
«Закону безразлично, убито домашнее животное или бездомное. В любом случае это считается тяжким преступлением, за которое предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы. Мы специально в статью «Жестокое обращение с животными» УК РФ поместили догхантеров. Догхантеры — преступники, убийцы, аморальные и психически неадекватные личности. Они стандартно активизируются осенью и весной, как и люди с психическими отклонениями. Ни один психически здоровый человек не пойдет травить собак, зная, что от его действий погибнут в первую очередь домашние животные — не только фактически члены семьи, но и зачастую весьма дорогостоящее имущество», — сказал Бурматов.
По словам собеседника НСН, в России недостаточно делается для эффективной поимки и наказания догхантеров.
«Правовая база для этого существует, она давно создана, но зачастую полиция считает это незначительными преступлениями, даже уголовные дела иногда не возбуждаются. Хотя такие преступления не только тяжкие, но и социально опасные — ведь пострадать могут и дети. Города обвешаны камерами, поймать догхантера крайне легко. Если же вы пострадали от действий догхантера, обязательно нужно написать заявление в полицию. Его должны зарегистрировать и отдать экземпляр с проставленным регистрационным номером. Если полиция бездействует, надо обратиться в органы прокурорского надзора. Бездействие в данном случае недопустимо — полиция должна отреагировать, должно быть возбуждено уголовное дело, следует изъять записи с камер видеонаблюдения, провести оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению личностей преступников. Я бы рекомендовал написать обращение еще и мне через электронную приемную Госдумы, чтобы мы взяли на контроль расследование», — подытожил он.
Ранее Бурматов заявил о необходимости ужесточения наказания за призывы к жестокому обращению с животными и их убийству в интернете. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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