«Психи и убийцы!»: Бурматов назвал действия догхантеров социально опасными

Закону все равно, домашнее животное убито догхантерами или бездомное, в любом случае их действия являются тяжким и социально опасным преступлением, за которое можно отправиться в колонию на срок до пяти лет. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил о массовых отравлениях собак в Москве и Подмосковье. Так, в Солнечногорске погибла пятилетняя чихуахуа, а в Тимирязевском и Хорошевском районах Москвы были найдены неизвестные вещества, разбросанные в листве. Бурматов напомнил, что догхантерам грозит до пяти лет лишения свободы, а их деятельность не только преступна, но и социально опасна.