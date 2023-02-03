Админ Telegram-канала «Новый век» Гусов арестован по делу о вымогательстве. Видео
Тверской районный суд Москвы принял решение об аресте администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова по обвинению в вымогательстве 12,5 миллиона рублей у российского предпринимателя. Как сообщила пресс-служба судебной инстанции, арестованного отправили в следственный изолятор по ходатайству следствия до 2 апреля.
Ранее МВД распространило видео задержания Гусова. По версии следствия, он сотрудничал с группой лиц, которые вымогали средства у миллиардера Алишера Усманова и депутата Госдумы Андрея Скоча. По данным некоторых СМИ, Гусов также может быть учредителем Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, однако сам этот интернет-ресурс опроверг это утверждение.
По информации Telegram-канала «112», Гусов связан с уголовным делом в отношении бывшего журналиста «Росбалта» (издание включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Александра Шварева. Он объявлен в розыск за клевету и вымогательство у Усманова и Скоча.
Речь идёт о вымогательстве денег у крупных бизнесменов и политиков за так называемый блок - отказ от публикаций негативного содержания на раскрученных подконтрольных Telegram-каналах.
В октябре прошлого года стало известно, что руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов стал потерпевшим по делу о вымогательстве, в котором обвинили коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Как сообщала НСН, суд продлил срок их ареста до 24 марта 2023 года.
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