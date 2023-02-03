Админ Telegram-канала «Новый век» Гусов арестован по делу о вымогательстве. Видео

Тверской районный суд Москвы принял решение об аресте администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова по обвинению в вымогательстве 12,5 миллиона рублей у российского предпринимателя. Как сообщила пресс-служба судебной инстанции, арестованного отправили в следственный изолятор по ходатайству следствия до 2 апреля.

Ранее МВД распространило видео задержания Гусова. По версии следствия, он сотрудничал с группой лиц, которые вымогали средства у миллиардера Алишера Усманова и депутата Госдумы Андрея Скоча. По данным некоторых СМИ, Гусов также может быть учредителем Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, однако сам этот интернет-ресурс опроверг это утверждение.

По информации Telegram-канала «112», Гусов связан с уголовным делом в отношении бывшего журналиста «Росбалта» (издание включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Александра Шварева. Он объявлен в розыск за клевету и вымогательство у Усманова и Скоча.

Администратора канала «Как-то вот так» обвинили в вымогательстве

Речь идёт о вымогательстве денег у крупных бизнесменов и политиков за так называемый блок - отказ от публикаций негативного содержания на раскрученных подконтрольных Telegram-каналах.

В октябре прошлого года стало известно, что руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов стал потерпевшим по делу о вымогательстве, в котором обвинили коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Как сообщала НСН, суд продлил срок их ареста до 24 марта 2023 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Уголовное ДелоТелеграм-каналАрест
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры