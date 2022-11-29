Администратора канала «Как-то вот так» обвинили в вымогательстве
Администратор Telegram-канала «Как-то вот так» Анатолий Спирин обвиняется в вымогательстве 150 тысяч рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Спирина Павла Герасимова.
По его словам, Спирин свою вину не признает. При этом Герасимов отметил, что в процедуре привлечения Спирина к делу есть грубые нарушения: сотрудники МВД принудительно забрали его из Ульяновска в Москву свидетелем, не дав собрать вещи, привезли ночью и сутки не позволяли увидеться с адвокатом.
«Все это время не спавшего Спирина под давлением переводили из свидетеля в обвиняемого», - указал адвокат.
Ранее в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Чемезова обвинили коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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