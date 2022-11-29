Администратора канала «Как-то вот так» обвинили в вымогательстве

Администратор Telegram-канала «Как-то вот так» Анатолий Спирин обвиняется в вымогательстве 150 тысяч рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Спирина Павла Герасимова.

Собчак перестала проходить подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха

По его словам, Спирин свою вину не признает. При этом Герасимов отметил, что в процедуре привлечения Спирина к делу есть грубые нарушения: сотрудники МВД принудительно забрали его из Ульяновска в Москву свидетелем, не дав собрать вещи, привезли ночью и сутки не позволяли увидеться с адвокатом.

«Все это время не спавшего Спирина под давлением переводили из свидетеля в обвиняемого», - указал адвокат.

Ранее в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Чемезова обвинили коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияРостехАдвокат
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