Администратора канала «Как-то вот так» обвинили в вымогательстве

По его словам, Спирин свою вину не признает. При этом Герасимов отметил, что в процедуре привлечения Спирина к делу есть грубые нарушения: сотрудники МВД принудительно забрали его из Ульяновска в Москву свидетелем, не дав собрать вещи, привезли ночью и сутки не позволяли увидеться с адвокатом.

«Все это время не спавшего Спирина под давлением переводили из свидетеля в обвиняемого», - указал адвокат.

Ранее в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Чемезова обвинили коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

