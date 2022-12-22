Фигурантов дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова оставили в СИЗО
Тверской суд Москвы продлил срок ареста фигурантам дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает пресс-служба суда.
По решению судьи коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев останутся в СИЗО до 24 марта 2023 года.
По версии следствия, арестованные вымогали у Чемезова деньги за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».
«Кирилла, Ариана и Тамерлана держат как заложников. Они не представляют никакой угрозы ни для кого, они никуда не уедут, они никак не смогут помешать следствию», - написала Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
Ранее Кирилл Суханов признал, что получал денежные средства в размере 800 тысяч рублей, и принес извинения потерпевшим, пишут «Известия».
Ксения Собчак также извинилась перед Чемезовым за действия своих сотрудников, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru