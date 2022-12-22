Фигурантов дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова оставили в СИЗО

Тверской суд Москвы продлил срок ареста фигурантам дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает пресс-служба суда.

Собчак опровергла информацию об увольнении своего коммерческого директора

По решению судьи коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев останутся в СИЗО до 24 марта 2023 года.

По версии следствия, арестованные вымогали у Чемезова деньги за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».

«Кирилла, Ариана и Тамерлана держат как заложников. Они не представляют никакой угрозы ни для кого, они никуда не уедут, они никак не смогут помешать следствию», - написала Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

Ранее Кирилл Суханов признал, что получал денежные средства в размере 800 тысяч рублей, и принес извинения потерпевшим, пишут «Известия».

Ксения Собчак также извинилась перед Чемезовым за действия своих сотрудников, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:СудРостехАрестСИЗОКсения Собчак
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