Фигурантов дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова оставили в СИЗО

По решению судьи коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев останутся в СИЗО до 24 марта 2023 года.

По версии следствия, арестованные вымогали у Чемезова деньги за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».

«Кирилла, Ариана и Тамерлана держат как заложников. Они не представляют никакой угрозы ни для кого, они никуда не уедут, они никак не смогут помешать следствию», - написала Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

Ранее Кирилл Суханов признал, что получал денежные средства в размере 800 тысяч рублей, и принес извинения потерпевшим, пишут «Известия».

Ксения Собчак также извинилась перед Чемезовым за действия своих сотрудников, сообщает RT.

