«Адаптация и креатив»: Депутат-квнщик Тарбаев о возрождении конкурсов для девушек

Корпоративные конкурсы нужны на любом большом предприятии, при этом запросы современного общества отличаются от советских времен, сказал в эфире НСН Сангаджи Тарбаев.

Возвращение в Россию конкурсов наподобие «А ну-ка, девушки!» может быть эффективным при адаптации под сегодняшнюю молодежь, объяснил в интервью НСН депутат Госдумы и экс-капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев.

Президент РФ Владимир Путин после посещения «Уралвагонзавода» поручил регионам распространить опыт этого предприятия по проведению корпоративного конкурса «А ну-ка, девушки!».

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«На любом большом предприятии нужна культура корпоративных мероприятий, это факт. Это и сплачивает коллектив, и эффективность увеличивается. Это было не только в советские времена, но и во всех западных компаниях активно развивается корпоративная культура. Я думаю, что хорошо забытое старое сейчас - как новое. По большому счету, это старый рецепт, чтобы улучшить качество работы и укрепить дружбу в коллективе», - сказал Тарбаев.

При этом он отметил, что новые конкурсы должны привлекать молодежь и соответствовать духу времени.

«Все, что было в прошлом, нужно уметь правильно адаптировать под настоящее. Сегодня запрос у молодежи и современного общества немного другой по сравнению с тем, что было в советские времена. Все это имеет место быть, но при правильном подходе и креативе, отвечающем духу времени, чтобы это было актуально сегодня. Вопрос "как это сделать" - уже к более профессиональным людям», - заключил собеседник НСН.
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При этом Тарбаев признался, что был совсем маленьким, когда проводился конкурс «А ну ка девушки!», и не помнит эту программу.

В середине февраля в ходе посещения президентом РФ «Уралвагонзавода» одна из сотрудниц предприятия Валерия Фролова рассказала ему о проходящем на заводе корпоративном конкурсе «А ну-ка, девушки!». Она предложила возродить этот конкурс в масштабе страны и проводить его в Нижнем Тагиле. «Обязательно», - ответил Путин, пообещав подумать, «как это подраскрутить», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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