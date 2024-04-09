«Адаптация и креатив»: Депутат-квнщик Тарбаев о возрождении конкурсов для девушек

Возвращение в Россию конкурсов наподобие «А ну-ка, девушки!» может быть эффективным при адаптации под сегодняшнюю молодежь, объяснил в интервью НСН депутат Госдумы и экс-капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев.

Президент РФ Владимир Путин после посещения «Уралвагонзавода» поручил регионам распространить опыт этого предприятия по проведению корпоративного конкурса «А ну-ка, девушки!».