«Абсурд!»: Продюсер Финкельштейн не поддержал продажу билетов в театр по паспорту

В борьбе с мошенниками поможет повышение цен на билеты в театр, продажа билетов по паспортам доказала свою несостоятельность, сказал НСН Евгений Финкельштейн.

Продажа билетов в театры и на концерты по удостоверяющим личность документов не поможет бороться с перекупщиками, а лишь увеличит очереди, попытка оправдать это заботой о безопасности абсурдна. Об этом НСН заявил глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Билеты на культурные мероприятия в Москве начнут продавать по паспортам. Также их можно будет купить по водительским правам и социальной карте москвича, сообщили в пресс-службе Департамента культуры столицы. Власти уточнили, что цель этого эксперимента — увеличение уровня безопасности и контроля за продажей билетов в городе. Участие в нем примут 63 театра и 36 концертных площадок, находящихся под управлением Департамента культуры. Финкельштейн заявил, что подобный эксперимент уже доказал свою несостоятельность в Большом театре.

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«Я не очень понимаю, каким образом это может помочь безопасности. В Большом театре уже реализована такая система — спекулянтов от этого меньше не стало. Мне кажется, что кто-то ее неправильно истолковывает. Во-первых, все данные есть у билетных операторов. Во-вторых, не все люди носят с собой паспорта. В-третьих, огромное количество людей (особенно на аншлаговые концерты) вынуждены стоять в жуткой очереди из-за норм безопасности, такая норма только увеличит очереди. Под якобы заботу о безопасности можно подвести любой абсурд. Что же касается персональных данных или входов по паспортам, это уже давно существует. К тому же подобные проекты достаточно дорогостоящие, их нужно все время обновлять. Да и гораздо эффективнее, если ими управляет бизнес, который был бы против таких инициатив, а не государственные компании», — сказал Финкельштейн.

Собеседник НСН добавил, что бороться с мошенниками может помочь повышение стоимости билетов.

«Если мы хотим бороться с мошенниками, надо последовать примеру Большого театра: поднять цены на билеты или продавать последние билеты через аукцион, чтобы эти деньги шли в доход государства. Во всем мире существует официальный вторичный рынок, с которого люди платят налоги. Его запрет в России создает почву для перекупщиков. Очень хорошо, что люди ходят в театры благодаря “Пушкинской карте”, но превращать это в абсурд не стоит», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Большой театр начал продавать исключительно именные билеты по документам, удостоверяющим личность, для предотвращения спекуляций. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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