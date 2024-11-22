«Абсурд!»: Продюсер Финкельштейн не поддержал продажу билетов в театр по паспорту

«Я не очень понимаю, каким образом это может помочь безопасности. В Большом театре уже реализована такая система — спекулянтов от этого меньше не стало. Мне кажется, что кто-то ее неправильно истолковывает. Во-первых, все данные есть у билетных операторов. Во-вторых, не все люди носят с собой паспорта. В-третьих, огромное количество людей (особенно на аншлаговые концерты) вынуждены стоять в жуткой очереди из-за норм безопасности, такая норма только увеличит очереди. Под якобы заботу о безопасности можно подвести любой абсурд. Что же касается персональных данных или входов по паспортам, это уже давно существует. К тому же подобные проекты достаточно дорогостоящие, их нужно все время обновлять. Да и гораздо эффективнее, если ими управляет бизнес, который был бы против таких инициатив, а не государственные компании», — сказал Финкельштейн.

Собеседник НСН добавил, что бороться с мошенниками может помочь повышение стоимости билетов.

«Если мы хотим бороться с мошенниками, надо последовать примеру Большого театра: поднять цены на билеты или продавать последние билеты через аукцион, чтобы эти деньги шли в доход государства. Во всем мире существует официальный вторичный рынок, с которого люди платят налоги. Его запрет в России создает почву для перекупщиков. Очень хорошо, что люди ходят в театры благодаря “Пушкинской карте”, но превращать это в абсурд не стоит», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Большой театр начал продавать исключительно именные билеты по документам, удостоверяющим личность, для предотвращения спекуляций. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

