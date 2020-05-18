«Абсолютный приоритет»: Мишустин рассказал о выплатах надбавок медикам

Своевременная выплата денежных компенсаций медработникам, оказывающим помощь больным COVID-19, является абсолютным приоритетом властей. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что плечи врачей легла основная тяжесть борьбы с распространением коронавирусной инфекции, многие из них и вовсе несут серьёзные риски. Также премьер подчеркнул, что задержки с дополнительными выплатами медицинским работникам недопустимы.

Ранее стало известно, что, как минимум, в 19 российских регионах идут доследственные проверки по фактам невыплат денежных компенсаций медработникам, борющимся с COVID-19. В частности, они идут в Кабардино-Балкарии, Мурманской, Новосибирской и Владимирской областях, а также в Якутии.