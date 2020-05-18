«Абсолютный приоритет»: Мишустин рассказал о выплатах надбавок медикам
Своевременная выплата денежных компенсаций медработникам, оказывающим помощь больным COVID-19, является абсолютным приоритетом властей. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что плечи врачей легла основная тяжесть борьбы с распространением коронавирусной инфекции, многие из них и вовсе несут серьёзные риски. Также премьер подчеркнул, что задержки с дополнительными выплатами медицинским работникам недопустимы.
Ранее стало известно, что, как минимум, в 19 российских регионах идут доследственные проверки по фактам невыплат денежных компенсаций медработникам, борющимся с COVID-19. В частности, они идут в Кабардино-Балкарии, Мурманской, Новосибирской и Владимирской областях, а также в Якутии.
Между тем, замглавы Минздрава Татьяна Семенова разослала в региональные органы здравоохранения письмо с разъяснением о том, как выплачивать медикам полагающиеся им за работу с больными COVID-19 средства. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
В письме, в частности, указано, что выплаты должны получить работники специализированных выездных бригад скорой помощи и их водители, а также медработники в стационарах. Предполагается, что выплата будет единовременной и полной, её размер не должен зависеть от количества смен и часов, если сотрудник отработал по установленному графику. Доплата положена всем, независимо от должности. Больницы при этом имеют право самостоятельно определить структурные подразделения, работа в которых даёт право получать такие выплаты
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