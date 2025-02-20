«Абсолютная глупость!»: Степанков о попытке Бурляева «отвлечь» СК Лермонтовым

Российским депутатам следует проявлять разумность и не пытаться «пиарить» себя за счет резонансных просьб и заявлений, таких, как важность расследования убийства Михаила Лермонтова, заявил НСН Валентин Степанков.

Российская криминалистика действительно продвинулась далеко вперед и дает возможности раскрывать преступления 20-30-летней давности, однако глупо отвлекать Следственный комитет просьбами расследовать убийства, произошедшие более 200 лет назад. Об этом в беседе с НСН заявил экс-генпрокурор России Валентин Степанков.

Депутат Госдумы Николай Бурляев ранее призвал СК возобновить расследование убийства поэта Михаила Лермонтова на дуэли в 1841 году. Сегодня Бурляев сообщил о возобновлении СК дела, но ведомство вскоре опровергло сообщение депутата. Степанков резко осудил такую инициативу парламентария.

Депутат Бурляев рассказал, почему Киркоров и Лолита ему чужды

«Это, конечно, абсолютная глупость со стороны депутата. Такое желание создать информационный повод, чтобы лишний раз о себе напомнить не серьезным внесением закона, а вот такими эпатажными вещами. Что касается следствия, они, конечно, могли бы какую-то проверку провести, чтобы сделать реверанс в его сторону. Но, это, скорее всего, опять была бы какая-то политическая оценка. При этом в СК организована хорошая работа по раскрытию преступлений 20-30-летней давности, которые стало возможно расследовать и в конечном итоге раскрывать в связи с тем, что за эти десятилетия произошли коренные изменения в возможностях криминалистики, экспертных и углубленных биологических исследованиях. И там уже есть результаты. Эти усилия похвальны. А отвлекать силы Следственного комитета вот на такие эпатажные заявления, на мой взгляд, неразумно», - рассказал он.

Ранее криминалист Михаил Игнатов в беседе с НСН заявил, что возобновлять расследование гибели Лермонтова нецелесообразно, так как никаких новых деталей выяснить не получится, только сделать теоретические предположения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Следственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры