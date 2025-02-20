«Абсолютная глупость!»: Степанков о попытке Бурляева «отвлечь» СК Лермонтовым
Российским депутатам следует проявлять разумность и не пытаться «пиарить» себя за счет резонансных просьб и заявлений, таких, как важность расследования убийства Михаила Лермонтова, заявил НСН Валентин Степанков.
Российская криминалистика действительно продвинулась далеко вперед и дает возможности раскрывать преступления 20-30-летней давности, однако глупо отвлекать Следственный комитет просьбами расследовать убийства, произошедшие более 200 лет назад. Об этом в беседе с НСН заявил экс-генпрокурор России Валентин Степанков.
Депутат Госдумы Николай Бурляев ранее призвал СК возобновить расследование убийства поэта Михаила Лермонтова на дуэли в 1841 году. Сегодня Бурляев сообщил о возобновлении СК дела, но ведомство вскоре опровергло сообщение депутата. Степанков резко осудил такую инициативу парламентария.
«Это, конечно, абсолютная глупость со стороны депутата. Такое желание создать информационный повод, чтобы лишний раз о себе напомнить не серьезным внесением закона, а вот такими эпатажными вещами. Что касается следствия, они, конечно, могли бы какую-то проверку провести, чтобы сделать реверанс в его сторону. Но, это, скорее всего, опять была бы какая-то политическая оценка. При этом в СК организована хорошая работа по раскрытию преступлений 20-30-летней давности, которые стало возможно расследовать и в конечном итоге раскрывать в связи с тем, что за эти десятилетия произошли коренные изменения в возможностях криминалистики, экспертных и углубленных биологических исследованиях. И там уже есть результаты. Эти усилия похвальны. А отвлекать силы Следственного комитета вот на такие эпатажные заявления, на мой взгляд, неразумно», - рассказал он.
Ранее криминалист Михаил Игнатов в беседе с НСН заявил, что возобновлять расследование гибели Лермонтова нецелесообразно, так как никаких новых деталей выяснить не получится, только сделать теоретические предположения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Воры похитили единственную в мире овцу-художницу в Южной Африке
- Суды выслали из России на треть больше нелегальных мигрантов
- Red Hot Chili Peppers оценили свое творчество в 350 млн долларов
- В России предложили ввести залог для обвиняемых в экономических преступлениях
- Диетолог опровергла миф о вреде молока
- В полиции рассказали о новой схеме мошенников с кодом от домофона
- Рубиалесу назначили штраф более €10 тысяч по делу о поцелуе Эрмосо
- Памятник Сталину отказались ставить в Калининграде
- СМИ: США выступили против того, чтобы РФ называли агрессором в заявлении G7
- Украинский экс-участник КВН Ласточкин вступил в ряды ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru