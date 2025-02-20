«Абсолютная глупость!»: Степанков о попытке Бурляева «отвлечь» СК Лермонтовым

«Это, конечно, абсолютная глупость со стороны депутата. Такое желание создать информационный повод, чтобы лишний раз о себе напомнить не серьезным внесением закона, а вот такими эпатажными вещами. Что касается следствия, они, конечно, могли бы какую-то проверку провести, чтобы сделать реверанс в его сторону. Но, это, скорее всего, опять была бы какая-то политическая оценка. При этом в СК организована хорошая работа по раскрытию преступлений 20-30-летней давности, которые стало возможно расследовать и в конечном итоге раскрывать в связи с тем, что за эти десятилетия произошли коренные изменения в возможностях криминалистики, экспертных и углубленных биологических исследованиях. И там уже есть результаты. Эти усилия похвальны. А отвлекать силы Следственного комитета вот на такие эпатажные заявления, на мой взгляд, неразумно», - рассказал он.

Ранее криминалист Михаил Игнатов в беседе с НСН заявил, что возобновлять расследование гибели Лермонтова нецелесообразно, так как никаких новых деталей выяснить не получится, только сделать теоретические предположения.

