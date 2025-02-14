Депутат Бурляев рассказал, почему Киркоров и Лолита ему чужды

Бурляев также назвал шоу-бизнес РФ «доходным промыслом», который способствует понижению духовного уровня народа.

Также депутат заявил, что лишь обрадуется, если «кривляний» и «павлиньих перьев» станет меньше в информационном поле.

Ранее Киркоров объявил о том, что возвращается на сцену после годичного отсутствия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

