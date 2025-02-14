Депутат Бурляев рассказал, почему Киркоров и Лолита ему чужды

Депутат Государственной думы, кинорежиссер и народный артист России Николай Бурляев заявил, что тему чужд весь российский шоу-бизнес во главе с Филиппом Киркоровым и Лолитой, так как он нацелен лишь на зарабатывание денег. Его слова приводит NEWS.ru.

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Бурляев также назвал шоу-бизнес РФ «доходным промыслом», который способствует понижению духовного уровня народа.

Также депутат заявил, что лишь обрадуется, если «кривляний» и «павлиньих перьев» станет меньше в информационном поле.

Ранее Киркоров объявил о том, что возвращается на сцену после годичного отсутствия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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