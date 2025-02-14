Депутат Бурляев рассказал, почему Киркоров и Лолита ему чужды
Депутат Государственной думы, кинорежиссер и народный артист России Николай Бурляев заявил, что тему чужд весь российский шоу-бизнес во главе с Филиппом Киркоровым и Лолитой, так как он нацелен лишь на зарабатывание денег. Его слова приводит NEWS.ru.
Бурляев также назвал шоу-бизнес РФ «доходным промыслом», который способствует понижению духовного уровня народа.
Также депутат заявил, что лишь обрадуется, если «кривляний» и «павлиньих перьев» станет меньше в информационном поле.
Ранее Киркоров объявил о том, что возвращается на сцену после годичного отсутствия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпер Моргенштерн выпустил новый альбом с рок-треками
- Песков: Путин рад возвращению Винника
- Временно закрытый аэропорт Перми заработал в штатном режиме
- Путин заявил о возросшем значении Севастополя для России
- Суд в Москве продлил арест американца Татера за удар полицейского
- Шольц заявил о намерении уйти из политики после того, как перестанет быть канцлером
- Потери ВСУ в Курской области составили более 60 500 военнослужащих
- Мэр Воркуты объявил об отставке
- Глава Пентагона допустил участие Европы в переговорах по Украине
- Зеленский: Если Украину не возьмут в НАТО, ей нужна армия в 1,5 млн человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru