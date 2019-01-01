Россиянам посоветовали отказаться от употребления рыбы фугу

Российским туристам рассказали о правилах употребления экзотических блюд. Как пишет РИА Новости, врачи-диетологи во время отпуска рекомендуют путешественникам пробовать их маленькими порциями, чтобы избежать аллергической реакции. Она, по словам специалистов, может проявиться в течение двух суток.

Как пишет телеканал «360», медики советуют обращать внимание на качество и свежеть продуктов. Ранее эксперты составили список экзотических блюд из разных стран мира, от употребления которых всё же стоит отказаться. Его возглавила рыба фугу.