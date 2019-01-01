Россиянам посоветовали отказаться от употребления рыбы фугу
Российским туристам рассказали о правилах употребления экзотических блюд. Как пишет РИА Новости, врачи-диетологи во время отпуска рекомендуют путешественникам пробовать их маленькими порциями, чтобы избежать аллергической реакции. Она, по словам специалистов, может проявиться в течение двух суток.
Как пишет телеканал «360», медики советуют обращать внимание на качество и свежеть продуктов. Ранее эксперты составили список экзотических блюд из разных стран мира, от употребления которых всё же стоит отказаться. Его возглавила рыба фугу.
Это один из самых опасных деликатесов в японских ресторанах, поскольку в иглах и внутренних органах этого морского обитателя содержится смертельный яд тетродотоксин, вызывающий паралич дыхания, уточняет РИА ФАН.
Ранее американские ученые выявили пользу поедания насекомых для пищеварения человека. В эфире НСН диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева поспорила с выводами о пользе сверчков в рационе для желудочно-кишечного тракта.
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