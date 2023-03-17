Абрамченко призвала россиян к осознанному потреблению

Жителям России не следует приобретать джинсы ежесезонно, поскольку на их изготовление расходуется много воды. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, занимающаяся курированием проекта «Экология».

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Она отметила, что джинсы вполне могут прослужить несколько сезонов, при этом их можно восстановить.

Также чиновница рассказала о том, как она заботится об экологии. Абрамченко отметила, что старается покупать товары там, где меньше упаковки, а также моет стекло и пластик и занимается раздельным сбором мусора.

Ранее Абрамченко рассказала, что российское подразделение шведской компании Tetra Pak принимает участие в выпуске упаковки, помогая перезапустить отечественное производство.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроизводствоЭкология

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