Абрамченко озвучила причины мирового продовольственного кризиса

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что мировая продовольственная инфляция второй год подряд превышает 30%, сообщает РИА Новости.

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По её словам, FAO второй год подряд фиксирует инфляцию в мире и на сегодняшний день она превышает 35%, к этому привели «накопленные ковидные проблемы и накачки экономик развитых стран ничем не обеспеченными деньгами», а также антироссийские санкции.

Она отметила, что в 2023 году этот кризис сохранится, однако российский рынок надёжно защищен от глобального роста цен.

«Продовольственный рынок зависит от двух других – рынка минеральных удобрений и энергетического. И здесь никаких улучшений для других стран не предвидится... Одна из наших задач как правительства – не импортировать инфляцию к себе, и мы тоже научились это делать, в том числе через инструменты пошлин, например», - заключила вице-премьер.

Ранее генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен заявила, что в ООН обеспокоены ситуацией с доступом российских удобрений на мировые рынки, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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