Абрамченко: Дефицита яиц в России нет и не будет
Дефицита яиц в России нет, рынок обеспечен этой продукцией, а цены на товар стабилизируются после Нового года. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости.
По ее словам, дефицита «точно не будет».
«А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — указала зампред правительства.
По словам Абрамченко, яйца станут дешевле после спада «предновогодней волны». Как отметила вице-премьер, сейчас наблюдается ажиотажный спрос на этот продукт, на ситуацию повлияли рост потребления более чем на 1,8 млрд штук и падение производства на 700 млн на фоне вспышки птичьего гриппа.
Зампред правительства указала, что кабмин принял ряд решений для стабилизации ситуации: с крупнейшими производителями договорились об оперативном наращивании объемов производства, Минсельхоз запустил механизм их поддержки, пишет Ura.ru.
«Уже в следующем году мы ожидаем, что только благодаря этим мерам производство вырастет на 550 миллионов штук», — добавила Абрамченко.
Ранее гендиректор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков спрогнозировал падение цен на яйца примерно к середине января, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru