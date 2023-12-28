Абрамченко: Дефицита яиц в России нет и не будет

По ее словам, дефицита «точно не будет».

«А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — указала зампред правительства.

По словам Абрамченко, яйца станут дешевле после спада «предновогодней волны». Как отметила вице-премьер, сейчас наблюдается ажиотажный спрос на этот продукт, на ситуацию повлияли рост потребления более чем на 1,8 млрд штук и падение производства на 700 млн на фоне вспышки птичьего гриппа.

Зампред правительства указала, что кабмин принял ряд решений для стабилизации ситуации: с крупнейшими производителями договорились об оперативном наращивании объемов производства, Минсельхоз запустил механизм их поддержки, пишет Ura.ru.

«Уже в следующем году мы ожидаем, что только благодаря этим мерам производство вырастет на 550 миллионов штук», — добавила Абрамченко.

Ранее гендиректор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков спрогнозировал падение цен на яйца примерно к середине января, напоминает телеканал «360».

