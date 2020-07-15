На Аляске уберут памятник русскому правителю
Городской совет города Ситка на Аляске проголосовал за перенос в музей памятника главному правителю русских колоний в Северной Америке в XVIII-XIX веках Александру Баранову. Статуя была подарена городу в 1989 году местной богатой семьёй, он стоит в центре населённого пункта.
Авторы соответствующей резолюции считают, что памятник и по сей день причиняет боль коренным народам, населяющим эту землю, передаёт ТАСС. Стоявший во главе Российско-американской компании Баранов, по их мнению, «осуществлял непосредственный надзор за порабощением народов тлинкитов и алеутов».
За перенос памятника высказались шесть членов городского совета, один был против. Теперь памятник должны будут «как можно скорее» переместить в музей, где он будет в историческом контексте.
Как сообщает RT, ранее против сноса памятника Баранову выступал Координационный совет организаций российских соотечественников США. Они назвали подобный шаг «стиранием российского исторического наследия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru