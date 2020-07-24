Пандемия разорила россиян. «У нас худшие в Европе потребительские настроения»

Россия, Греция, Словения, Португалия и Испания вошли в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями. Индекс, составленный специалистами Высшей школы экономики, публикуют сегодня «Ведомости».

Индекс потребительской уверенности в России во втором квартале упал на 19%, до –30%. Для сравнения, в Дании он снизился только до –2%, а в Швеции — до –5%. Причем, так сильно цифры упали лишь за один квартал.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил НСН, что и без того бедственное положение большинства россиян усугубила пандемия коронавируса.

«Все подобные индексы достаточно условны, это косвенные показатели. Потребительское настроение – это вещь не экономическая, а эмоциональная. В России с 2013 года происходит устойчивое снижение уровня за жизни, если мерить его реальными доходами населения.