Пандемия разорила россиян. «У нас худшие в Европе потребительские настроения»

Экс-министр экономики Андрей Нечаев заявил НСН, что уровень жизни в нашей стране стремительно падает, а коронавирус еще больше толкает вниз. 

Россия, Греция, Словения, Португалия и Испания вошли в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями. Индекс, составленный специалистами Высшей школы экономики, публикуют сегодня «Ведомости».

Индекс потребительской уверенности в России во втором квартале упал на 19%, до –30%. Для сравнения, в Дании он снизился только до –2%, а в Швеции — до –5%. Причем, так сильно цифры упали лишь за один квартал.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил НСН, что и без того бедственное положение большинства россиян усугубила пандемия коронавируса.

«Все подобные индексы достаточно условны, это косвенные показатели. Потребительское настроение – это вещь не экономическая, а эмоциональная. В России с 2013 года происходит устойчивое снижение уровня за жизни, если мерить его реальными доходами населения.

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И сейчас на фоне пандемии и провала экономического реальные доходы упали катастрофически. Окончательных цифр нет, по предварительным оценкам падение составить почти 7-8%. Понятно, что потребительские настроения имеют негативный характер», - отметил экс-министр.

Опрос ВШЭ показал, что 43% респондентов заявили, что за прошедший квартал их материальное положение ухудшилось, и только 10% верят, что в ближайший год ситуация начнет улучшаться.

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ФОТО: Константин Иванов
ТЕГИ:Андрей НечаевПандемияКризис
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