ООН предрекла сокращение россиян на 46 миллионов

К концу 2070-х годов население России может уменьшиться до 100 миллионов человек. Это пессимистичный прогноз, о котором говорится в демографическом докладе ООН.

Согласно оптимистичному прогнозу, к 2080 году население России может превысить 160 миллионов человек. В результате эксперты организации делают вывод, что в среднем в 2080-м в России будет жить примерно 127 миллионов.

По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения России составляет 146 781 095 человек.

Эксперты ООН также полагают, что через 30 лет жителей Земли станет на два миллиарда больше — 9,7 миллиарда человек. При этом Индия обгонит Китай по численности населения.

Ранее врач-гинеколог Любовь Ерофеева в эфире НСН рассказала, как заграница поможет увеличить рождаемость в России.

