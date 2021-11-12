А как же «Лолита»? Шнейдеров выступил против ограничений на телевидении

Кинокритик уверен, что запреты пойдут на руку пиратскому контенту, а не государству и зрителям.

Запретить прокат каких-либо фильмов в эпоху интернета не представляется возможным, заявил Давид Шнейдеров, кинокритик, режиссер в пресс-центре НСН.

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«В эпоху интернета что-либо запрещать глупо. Все эти призывы запретить фильмы с неким контентом приведут к тому, что Роскомнадзор скажет: «Ребята пираты, берите с наших зрителей деньги». И вместо государства деньги будут ходить пиратам. Мне интересно, подразумевает ли это изъятие из продажи книги Набокова «Лолита», запрет на фильм Эдриана Лайна «Лолита», запрет в прокате фильма «Александр Македонский», изъятие произведений Петра Ильича Чайковского и запрет на их исполнение, изъятие книг Оскара Уайльда. Инициатива Роскомнадзора популистская и нереализуемая. Мы дескать заботимся о моральном здоровье. Это категорическая глупость, потому что все платформы транслируются через интернет», - отметил он.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что сам принимал участие в инициативе Роскомнадзора, который ранее объявил о намерении запретить «распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации».

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ФОТО: Давид Шнейдеров
ТЕГИ:КонтентТелевидение
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