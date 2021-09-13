«А деньги чьи?» Профсоюз назвал минусы новой оплаты труда учителей
Сопредседатель профсоюза «Учитель» раскритиковал региональный эксперимент Минпросвещения, по которому зарплаты учителей будут считать по-новому.
Новый эксперимент Минпросвещения вряд ли положительно повлияет на зарплаты учителей, заявил в эфире НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Ранее ведомство предложило в некоторых регионах считать зарплаты по единой ставке на основе квалификационного уровня учителей.
«Не решен самый главный вопрос: кто финансирует оплату работы учителей. По-прежнему финансирование идет региональное, и никто не ставит никаких хотя бы минимальных рамок региональным думам, региональным управлениям образования, сколько должны получать учителя. От того, что внутри региона будут приняты определенные нормы, эти нормы все равно будут в каждом регионе разные. И в этом отношении будет то же самое», - отметил Луховицкий.
По новому проекту предполагается, что компенсационные и стимулирующие выплаты будут проводиться по списку, который установит федеральное правительство. Луховицкий выступил против подобной инициативы.
«Решение за школу, за педагогический коллектив, за что именно нам платить стимулирующие, это серьезное вмешательство в Трудовой кодекс. Трудовой кодекс говорит о том, что положение о зарплате принимается работодателем, то есть директором с учетом мнения трудового коллектива. Вместо этого теперь всем школам будут навязаны одинаковые показатели не только по базовой ставке, но и по стимулирующим и компенсационным выплатам. Это значит, что, например, если в регионе решат, что за стаж не будем платить, то ни одной школе сделать это будет нельзя», - заявил глава профсоюза.
По его словам, излишнее администрирование не решит проблему зарплат учителей.
«Проблема может быть только решена с установлением на всю страну минимальных требований к оплате труда. А этого министерство и наша власть явно не хотят делать. В каждом регионе учителя получают по-разному. И именно в этом вся проблема. Необходима одинаковая оплата за ту же самую работу для всей страны», - заключил Луховицкий.
Пилотный проект по новой системе оплаты труда учителей планируется запустить в 2021-2023 в 5 регионах - Нижегородской, Сахалинской, Ярославской, Белгородской областях и Мордовии (проект Минпросвещения).
Новая система оплаты будет включать установленные в регионе ставки зарплаты на основе квалификационного уровня учителя (порядок их определения установит федеральное правительство). Кроме того туда будут включаться компенсационные и стимулирующие выплаты по списку, который тоже утвердит федеральное правительство. При этом регион сможет устанавливать дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты, их размеры и условия назначения.
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