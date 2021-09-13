«А деньги чьи?» Профсоюз назвал минусы новой оплаты труда учителей

Новый эксперимент Минпросвещения вряд ли положительно повлияет на зарплаты учителей, заявил в эфире НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Ранее ведомство предложило в некоторых регионах считать зарплаты по единой ставке на основе квалификационного уровня учителей.

«Не решен самый главный вопрос: кто финансирует оплату работы учителей. По-прежнему финансирование идет региональное, и никто не ставит никаких хотя бы минимальных рамок региональным думам, региональным управлениям образования, сколько должны получать учителя. От того, что внутри региона будут приняты определенные нормы, эти нормы все равно будут в каждом регионе разные. И в этом отношении будет то же самое», - отметил Луховицкий.

По новому проекту предполагается, что компенсационные и стимулирующие выплаты будут проводиться по списку, который установит федеральное правительство. Луховицкий выступил против подобной инициативы.