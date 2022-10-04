Депутат Синельщиков выступил против лишения гражданства бежавших от мобилизации

Не в первый раз предлагают лишать гражданства за всякие вещи, но делать этого нельзя, сказал НСН парламентарий Юрий Синельщиков. 

Лишать человека гражданства нельзя – Россия является правовым государством, заявил первый заместитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с НСН.

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Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил «Комсомольской правде», что всех бежавших от частичной мобилизации нужно лишить российского гражданства. Синельщиков выступает против такой инициативы.

«Уже не первый раз предлагают лишать гражданства за всякие вещи, но этого нельзя делать. Если такие меры существуют в других странах, то они далеки от демократии, а у нас правовое государство. Как это лишить гражданства? Хорошо, лишим гражданства, а дальше что с этим человеком делать? Вывозить на границу с Монголией? Что касается сбежавших от мобилизации, а кто это установил? Надо тогда расследовать такие случаи, может он не сбежал, а у него другие причины», - сказал Синельщиков.

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Собеседник НСН отметил, что для принятия такого решения нужна правовая форма.

«Надо читать (основание, - прим. НСН). Но повторю, лишать человека гражданства ни за что нельзя», - резюмировал Синельщиков.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что Закон о гражданстве возможно дополнить, но он не может противоречить Конституции, где сказано, что гражданин России не может быть лишен своего гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Гражданство РФМобилизацияГосдумаРоссия
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