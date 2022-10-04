Депутат Синельщиков выступил против лишения гражданства бежавших от мобилизации
Не в первый раз предлагают лишать гражданства за всякие вещи, но делать этого нельзя, сказал НСН парламентарий Юрий Синельщиков.
Лишать человека гражданства нельзя – Россия является правовым государством, заявил первый заместитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с НСН.
Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил «Комсомольской правде», что всех бежавших от частичной мобилизации нужно лишить российского гражданства. Синельщиков выступает против такой инициативы.
«Уже не первый раз предлагают лишать гражданства за всякие вещи, но этого нельзя делать. Если такие меры существуют в других странах, то они далеки от демократии, а у нас правовое государство. Как это лишить гражданства? Хорошо, лишим гражданства, а дальше что с этим человеком делать? Вывозить на границу с Монголией? Что касается сбежавших от мобилизации, а кто это установил? Надо тогда расследовать такие случаи, может он не сбежал, а у него другие причины», - сказал Синельщиков.
Собеседник НСН отметил, что для принятия такого решения нужна правовая форма.
«Надо читать (основание, - прим. НСН). Но повторю, лишать человека гражданства ни за что нельзя», - резюмировал Синельщиков.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что Закон о гражданстве возможно дополнить, но он не может противоречить Конституции, где сказано, что гражданин России не может быть лишен своего гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+21 687 / сут.
Умерли
388 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+45 437 / сут.
- ВСУ нанесли удар из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне
- Главы МИД Польши и Германии потребовали от России выплатить репарации Украине
- Стали известны причины мощных «взрывов» в Калужской области
- Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма и новых территорий РФ
- Путин наградил Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством»
- Начальник автоколонны был убит в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
- Forbes: примерно 700 тысяч человек покинули Россию после объявления мобилизации
- В Совете Федерации предложили запретить импорт мяса в РФ
- Экономист Сакс обвинил США и Польшу в диверсии на «Северных потоках»
- СМИ: россиянин погиб при крушении самолёта армии Мали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru