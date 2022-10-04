Депутат Синельщиков выступил против лишения гражданства бежавших от мобилизации

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил «Комсомольской правде», что всех бежавших от частичной мобилизации нужно лишить российского гражданства. Синельщиков выступает против такой инициативы.

«Уже не первый раз предлагают лишать гражданства за всякие вещи, но этого нельзя делать. Если такие меры существуют в других странах, то они далеки от демократии, а у нас правовое государство. Как это лишить гражданства? Хорошо, лишим гражданства, а дальше что с этим человеком делать? Вывозить на границу с Монголией? Что касается сбежавших от мобилизации, а кто это установил? Надо тогда расследовать такие случаи, может он не сбежал, а у него другие причины», - сказал Синельщиков.