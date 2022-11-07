Путин заявил, что лично обсудит с россиянами поддержку мобилизованных

На встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава государства обратил особое внимание на вопрос выплат мобилизованным и отметил, что на эту тему нужно напрямую общаться с людьми.

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счёт поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», - пообещал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации вместе с добровольцами было призвано 318 тысяч человек, большая часть из них занимается подготовкой, сообщает RT.