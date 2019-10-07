Представители Х5 Retail Group к бизнес-омбудсмену Титову за помощью не обращались

В центральном офисе крупнейшего российского ретейлера Х5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») прошли обыски, сообщает «Лента.ру» с ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова заявили НСН, что об обысках узнали из средств массовой информации.

«Из СМИ видно, что прошли обыски. Что именно там было и как, никому не известно. Они [руководители Х5 Retail Group] к нам еще не обращались», - пояснили в пресс-службе.