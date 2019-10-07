Представители Х5 Retail Group к бизнес-омбудсмену Титову за помощью не обращались
В пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по зaщите прaв предпринимaтелей заявили НСН, что ничего не знают об обысках в офисе крупнейшего российского ретейлера.
В центральном офисе крупнейшего российского ретейлера Х5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») прошли обыски, сообщает «Лента.ру» с ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова заявили НСН, что об обысках узнали из средств массовой информации.
«Из СМИ видно, что прошли обыски. Что именно там было и как, никому не известно. Они [руководители Х5 Retail Group] к нам еще не обращались», - пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что осмотр помещений и документов офиса на Средней Калитниковской улице произвели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы, а также Федеральной налоговой службы. Ретейлер подозревается в причастности к незаконному возмещению НДС, сообщается в СМИ.
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