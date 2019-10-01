Смещение жизненных интересов. Омбудсмен предрек побег богатых из страны
Уполномоченный по зaщите прaв предпринимaтелей в беседе с НСН высказал опасение относительно планов Минфина изменить подход к налогообложению богатых россиян.
Платить налоги в России обяжут граждан, которые провели в стране 90 дней в году, имеют здесь дом, бизнес и личные контакты. Об этом говорится в проекте закона проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Законопроект, подготовленный Министерством финансов, внесен в Госдуму, сообщает РБК. В настоящее время, чтобы «утратить налоговую связь» с Россией, надо провести в стране менее 183 дней.
Уполномоченный при президенте РФ по зaщите прaв предпринимaтелей Борис Титов заявил в эфире НСН, что такая инициатива Минфина приведет к уменьшению собираемости налогов с богатых предпринимателей и их отъезду из страны.
«Наш Минфин действует с опережением мирового тренда. Это вызывает сомнения, потому что в большинстве стран резидентство – это половина времени нахождения в стране. Таким образом многие страны привлекают к себе богатых предпринимателей, в результате они платят налоги в этих странах. Нас это как будто не очень волнует, мы ужесточаем условия, еще не доказав, что количество налогов, выплаченных в стране, от этого увеличивается. На самом деле – уменьшается. Потому что люди ищут другие возможности, уезжают в другие юрисдикции, страны и платят там, может быть, большие налоги, но на более выгодных условиях, чем у нас сегодня. Разница между Россией и другими юрисдикциями, если будет всего 90 дней (чтобы стать налоговым резидентом – НСН), сложится не в нашу пользу», – полагает омбудсмен.
Сама по себе размытость понятия «налоговый резидент» может сыграть отрицательную роль.
«МИД может не сыграть вообще особенного значения, потому что есть понятие «центр жизненных интересов». Это самое сильное, что может сыграть на решении крупных предпринимателей. Смысл в том, что даже если ты находишься в стране меньше 90 дней, но при этом у тебя здесь дом, квартира, водитель на работе, то тебя в любом случае могут признать налоговым резидентом и будешь как миленький здесь платить налоги. Неопределенность, неточность понятий в нормативных актах приведет к тому, что многие не будут считать никакие дни и просто уедут, выберут себе другие страны для местожительства», – заявил Титов.
Бизнес-омбудсмен добавил, что инициатива Минфина касается лишь очень небольшого числа предпринимателей.
«Это касается только крупного бизнеса, который имеет международную, транснациональную основу, и отдельных предпринимателей, которые активно использовали офшорные схемы и разницу налоговых обложений разных юрисдикций. Сейчас все это в мире сокращается: резко сокращаются возможности офшорных схем и получение резиденства в других странах», – отметил собеседник НСН.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов выразил в эфире НСН мнение, что нововведение не подстегнет отъезд из России обеспеченных граждан.
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