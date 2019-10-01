Смещение жизненных интересов. Омбудсмен предрек побег богатых из страны

Платить налоги в России обяжут граждан, которые провели в стране 90 дней в году, имеют здесь дом, бизнес и личные контакты. Об этом говорится в проекте закона проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Законопроект, подготовленный Министерством финансов, внесен в Госдуму, сообщает РБК. В настоящее время, чтобы «утратить налоговую связь» с Россией, надо провести в стране менее 183 дней.

Уполномоченный при президенте РФ по зaщите прaв предпринимaтелей Борис Титов заявил в эфире НСН, что такая инициатива Минфина приведет к уменьшению собираемости налогов с богатых предпринимателей и их отъезду из страны.

«Наш Минфин действует с опережением мирового тренда. Это вызывает сомнения, потому что в большинстве стран резидентство – это половина времени нахождения в стране. Таким образом многие страны привлекают к себе богатых предпринимателей, в результате они платят налоги в этих странах. Нас это как будто не очень волнует, мы ужесточаем условия, еще не доказав, что количество налогов, выплаченных в стране, от этого увеличивается. На самом деле – уменьшается. Потому что люди ищут другие возможности, уезжают в другие юрисдикции, страны и платят там, может быть, большие налоги, но на более выгодных условиях, чем у нас сегодня. Разница между Россией и другими юрисдикциями, если будет всего 90 дней (чтобы стать налоговым резидентом – НСН), сложится не в нашу пользу», – полагает омбудсмен.