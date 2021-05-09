96-летний ветеран просит родных найти ему невесту

«Я один жить не буду. Приведите мне бабушку, одному плохо», - передает просьбу отца его 72-летняя дочь Валентина.

Алексей Хрулев родился в Томской области. Он воевал на Прибалтийском фронте с 1944 год. 23 декабря впервые принял участие в бою, а 27 января 1945 года получил ранение в танковой атаке. Хрулев дважды награжден медалью «За отвагу». После войны трудился на Сахалине, затем – в Красноярском крае. Сейчас живет в селе Еловое под Красноярском.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН рассказала, почему семьи, знакомящиеся в храмах, зачастую крепче и счастливее.

«Там, где люди встречаются по интересам, где созвучны их духовные движения и завязываются отношения, тогда они, действительно, бывают крепче. Когда люди идут в церковь, не для того, чтобы познакомиться и провести время, а потому что они хотят какого-то духовного единения, и вдруг с кем-то там встречаются – это очень хорошее начало для отношений», - заявила психолог.

