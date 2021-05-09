96-летний ветеран просит родных найти ему невесту
Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Хрулев из Красноярского края, пережив смерть двух жен, решил найти новую спутницу жизни, сообщает издание NGS24.
Знакомство Алексея с первой женой Еленой произошло на танцах, уже после войны. У супгуов было пятеро детей, трои из них живы. Елена умерла 16 лет назад. Второй женой Хрулева стала соседка по улице Валентина. Она скончалась несколько лет назад.
«Я один жить не буду. Приведите мне бабушку, одному плохо», - передает просьбу отца его 72-летняя дочь Валентина.
Алексей Хрулев родился в Томской области. Он воевал на Прибалтийском фронте с 1944 год. 23 декабря впервые принял участие в бою, а 27 января 1945 года получил ранение в танковой атаке. Хрулев дважды награжден медалью «За отвагу». После войны трудился на Сахалине, затем – в Красноярском крае. Сейчас живет в селе Еловое под Красноярском.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН рассказала, почему семьи, знакомящиеся в храмах, зачастую крепче и счастливее.
«Там, где люди встречаются по интересам, где созвучны их духовные движения и завязываются отношения, тогда они, действительно, бывают крепче. Когда люди идут в церковь, не для того, чтобы познакомиться и провести время, а потому что они хотят какого-то духовного единения, и вдруг с кем-то там встречаются – это очень хорошее начало для отношений», - заявила психолог.
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