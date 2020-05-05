95 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в России
5 мая 202010:46
В России за минувшие сутки скончались 95 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего с начала эпидемии в стране скончались от COVID-19 1451 пациентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
За сутки больше всего жертв инфекции в Москве - 52 человека, в Подмосковье скончались 16 пациентов, еще три в Приморском крае.
Новых случаев заболевания в России за сутки выявлено более 10 тысяч.
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Заразились
155 тыс.+10 102 / сут.
Умерли
1 451+95 / сут.
Выздоровели
19 865+1 770 / сут.
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5 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru