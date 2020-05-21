90 процентам российских автошкол предрекли закрытие

Подавляющее большинство автошкол в России может закрыться из-за экономического кризиса и ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в обращении представителей профильных ассоциаций к главе правительства Михаилу Мишустину.

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Из-за отсутствия притока студентов закрытие грозит 90 процентам из почти 6,7 тыс. автошкол. Глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев отметил, что без «оперативного принятия мер» отрасль ждет разрушение, а ее восстановление займет много времени и средств.

Автошколы просят кабмин в качестве мер поддержки компенсировать им расходы на аренду помещений и земельных участков, а также внести автошколы в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

При этом в Минэкономразвития уже сообщили, что никаких специальных мер поддержки автошколам не предусмотрено, сообщает «Коммерсант». Однако они могут претендовать на помощь государства как социально ориентированные некоммерческие организации.

Отметим, что в апреле Госавтоинспекция временно прекратила прием экзаменов на право вождения транспортных средств, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
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