90 процентам российских автошкол предрекли закрытие
Подавляющее большинство автошкол в России может закрыться из-за экономического кризиса и ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в обращении представителей профильных ассоциаций к главе правительства Михаилу Мишустину.
Из-за отсутствия притока студентов закрытие грозит 90 процентам из почти 6,7 тыс. автошкол. Глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев отметил, что без «оперативного принятия мер» отрасль ждет разрушение, а ее восстановление займет много времени и средств.
Автошколы просят кабмин в качестве мер поддержки компенсировать им расходы на аренду помещений и земельных участков, а также внести автошколы в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
При этом в Минэкономразвития уже сообщили, что никаких специальных мер поддержки автошколам не предусмотрено, сообщает «Коммерсант». Однако они могут претендовать на помощь государства как социально ориентированные некоммерческие организации.
Отметим, что в апреле Госавтоинспекция временно прекратила прием экзаменов на право вождения транспортных средств, отмечает Ura.ru.
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