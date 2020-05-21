90 процентам российских автошкол предрекли закрытие

Из-за отсутствия притока студентов закрытие грозит 90 процентам из почти 6,7 тыс. автошкол. Глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев отметил, что без «оперативного принятия мер» отрасль ждет разрушение, а ее восстановление займет много времени и средств.



Автошколы просят кабмин в качестве мер поддержки компенсировать им расходы на аренду помещений и земельных участков, а также внести автошколы в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.



При этом в Минэкономразвития уже сообщили, что никаких специальных мер поддержки автошколам не предусмотрено, сообщает «Коммерсант». Однако они могут претендовать на помощь государства как социально ориентированные некоммерческие организации.



Отметим, что в апреле Госавтоинспекция временно прекратила прием экзаменов на право вождения транспортных средств, отмечает Ura.ru.

