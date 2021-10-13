СМИ: В Москве от коронавируса скончался экс-министр экономики РФ

Председатель совета директоров компании «КамАЗ» и бывший министр экономики России Андрей Шаповальянц умер в московской больнице, сообщает портал MK.ru со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников издания, 69-летний Шаповальянц был госпитализирован в 52-ю столичную больницу, однако спасти его врачи не смогли. Источник добави, что причиной смерти бизнесмена стал коронавирус.

Ранее в одну из московских клиник с коронавирусом и поражением лёгких был госпитализирован известный российский певец, народный артист России Александр Серов, сообщает «Свободная пресса».

