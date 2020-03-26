840 заболевших коронавирусом в РФ: 182 новых случая за сутки

В России возросло число заболевших коронавирусом COVID-19: за последние сутки их стало на 182 человека больше. Таким образом, по состоянию на 26 марта в стране 840 случаев инфицирования.

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Также за минувшие сутки подтверждены и первые летальные случаи. Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом сообщил, что 25 марта в Москве скончались двое пациентов в возрасте 73 и 88 лет, сообщает RT.

Большинство новых выявленных случаев приходятся на Москву — 136 заболевших за сутки.

Новые заболевшие выявлены и в 17 других российских регионах, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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